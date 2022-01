IND vs SA: सीरीज हार से टूटा KL Rahul का दिल, कप्तान ने दुखी मन से बताई SA के खिलाफ हार की वजह

नई दिल्ली: भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज में भी हार का सामना करना पड़ा है. भारत ने पहला वनडे मैच 31 रन से और दूसरा वनडे मैच 7 विकेट से गंवा दिया. दोनों ही मैचों में भारतीय गेंदबाजी बुरी तरीके से विफल रही. टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर जरूरत के समय रन नहीं बना सका. अब मैच के बाद कप्तान केएल राहुल ने हार की वजह बताई है.

भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा के चोटिल होने के बाद ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल को कप्तान बनाया गया था. कप्तान के तौर पर राहुल बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए. वह गेंदबाजी क्रम में ठीक तरह से बदलाव नहीं कर पाए. उन्होंने ऋषभ पंत के बैटिंग ऑर्डर में भी बदलाव कर दिया था. साउथ अफ्रीका की पिचें हमेशा से ही फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करतीं हैं फिर भी केएल राहुल ने मैच में दो स्पिनरों को खिलाया. ऐसे में उनकी कप्तानी की आलोचना हो रही है. वहीं, वह बल्लेबाज के तौर पर भी फ्लॉप रहे हैं.

मैच के बाद कप्तान केएल राहुल ने हार की वजह बताई है. उन्होंने कहा है कि साउथ अफ्रीका टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है और हम बीच-बीच में गलतियां करते रहे. हमारे गेंदबाजों ने 25 से 30 रन अधिक दिए. यह हमारे लिए अच्छी सीख है. हम उन चीजों को अच्छा करने की कोशिश की है, जो हमने अतीत में अच्छी नहीं की है. टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ने अच्छे रन बनाए. उसके बाद मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को संभालना चाहिए था.

That's that from the 2nd ODI.

South Africa win by 7 wickets and take an unassailable lead of 2-0 in the three match series.

Scorecard - https://t.co/CYEfu9Eyz1 #SAvIND pic.twitter.com/TBp87ofgKm

— BCCI (@BCCI) January 21, 2022