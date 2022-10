IND va SA: भारत की हार से बुरी तरह भड़का ये दिग्गज, कहा-जीतने के लिए Playing 11 में इन प्लेयर्स को दो जगह

India vs South Africa ODI Match: टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेल रही है. लखनऊ में खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम को 9 रनों से हार का सामना करना पड़ा. संजू सैमसन आखिर तक डटे रहे. लेकिन वह टीम इंडिया को जीत नहीं दिल पाए. अब भारत की हार पर भारतीय दिग्गज बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) आगबबूला हो गए हैं. उन्होंने टीम इंडिया की हार की वजह बताई है.

वसीम जाफर ने कही ये बात

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में भारतीय टीम सिर्फ सात बल्लेबाजों के साथ ही मैदान पर उतरी थी. इसलिए जब श्रेयस अय्यर और शार्दुल ठाकुर आउट हो गए. उसके बाद संजू सैमसन क्रीज पर इकलौते एक्सपर्ट बल्लेबाज बचे थे. उन्हें दूसरे छोर से भरपूर सहयोग नहीं मिला. इस पर वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) द्वारा शानदार प्रयास, शार्दुल ठाकुर ने भी प्रभावित किया. लेकिन आधुनिक सफेद गेंद वाले क्रिकेट में बल्लेबाजी का अंत 7 पर नहीं हो सकता.'

Great effort from @IamSanjuSamson @ShreyasIyer15 and @imShard also impressed. But can't have batting ending at 7 in modern white ball cricket. Also sixth bowling option is a must. Chahar and Shahbaz coming into the XI would solve both those issues. #INDvSA

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) October 6, 2022