IND vs SA: कप्तान पंत की आखों में खटका ये खिलाड़ी, टीम इंडिया को हराया जीता हुआ मुकाबला

IND vs SA First T20: भारतीय क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले को अफ्रीकी टीम ने 7 विकेट से अपने नाम किया. भारतीय टीम पहले 211 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा करके भी इस मैच को नहीं जीत पाई. एक समय ये मैच टीम इंडिया के हाथों में था लेकिन एक खिलाड़ी का कैच छोड़ना पूरी टीम को ले डूबा.

वैसे तो टीम इंडिया के गेंदबाज ही इस मैच में सबसे बड़े विलेन रहे, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसने मैच के बहुत नाजुक क्षणों में कैच छोड़ दिया. जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर के बारे में. अय्यर ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रासी वान डर डूसन का कैच छोड़ दिया. बता दें कि इस बल्लेबाज ने नाबाद 75 रन कूट दिए. अय्यर के कैच छोड़ने के बाद इस खिलाड़ी ने भारतीय गेंदबाजों को धो दिया. अगर वो कैच नहीं छूटा होता तो टीम इंडिया ये मैच जीत गई होती.

श्रेयस अय्यर ने जिस वक्त वान डर डूसन का कैच छोड़ा वो 30 गेंदों पर सिर्फ 29 रन बनाकर खेल रहे थे. इसके बाद कैच छूटटे ही उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों पर 45 रन ठोक दिए. इससे ये बात तो तय है कि अगर अय्यर ने मिड विकेट पर इस बल्लेबाज का कैच ना टपकाया होता तो टीम इंडिया की नैया एकदम पार थी. अय्यर को उनकी इस गलती की सोशल मीडिया पर जमकर खरी-खोटी भी सुननी पड़ रही है.

Shreyas Iyer dropped an easy catch of Rassie van der Dussen when he was on 29(30). RvD ended with 75 (46). Scored 45 in 15 after the drop.

Most disappointing was the smile on Shreyas Iyer's face when he was shaking RvD's hands after the match - no remorse at all. #IndvSA pic.twitter.com/49YgevPXR7

— Aditya (@forwardshortleg) June 9, 2022