IND vs SA: मैदान पर दिखी साउथ अफ्रीकी प्लेयर्स की बदतमीजी, विकेट लेकर Rishabh Pant पर बुरी तरह चिल्लाया ये बॉलर!

नई दिल्ली: भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला पार्ल के मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इस मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 288 रनों का टारगेट दिया. टीम इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने 85 रनों की आतिशी पारी खेली. लेकिन जब पंत आउट हुए तो मैदान पर साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों की बदतमीजी देखने को मिली.

पंत (Rishabh Pant) दूसरे वनडे में अपने शतक से चूक गए और वो 85 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उन्होंने अपनी इस पारी में चौकों-छक्कों की जमकर बरसात की. लेकिन जब वो तबरेज शम्सी की गेंद पर आउट हुए तो ये गेंदबाज अपना आपा खो बैठा. पंत (Rishabh Pant) ने शम्सी की गेंदों पर जमकर चौके छक्के बरसाए लेकिन अंत में पंत ने शम्सी की गेंद पर आगे निकलकर छक्का लगाने की कोशिश की और वो बाउंड्री लाइन पर एडेन मारक्रम को हाथों कैच आउट हो गए.

