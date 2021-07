IND vs SL 1st ODI: ईशान किशन का खुलासा, बताई डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने के पीछे की कहानी

नई दिल्ली: टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) ने श्रीलंका के खिलाफ अपने डेब्यू वनडे मैच में ही धमाका कर दिया. ईशान किशन (Ishan Kishan) ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों पर ताबड़तोड़ 59 रन ठोक दिए. ईशान किशन (Ishan Kishan) की पारी में 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे.

ईशान किशन ने किया धमाका

ईशान किशन (Ishan Kishan) ने श्रीलंका के खिलाफ अपने डेब्यू वनडे मैच की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर शुरुआत की. ईशान किशन (Ishan Kishan) ने श्रीलंकाई गेंदबाज धनंजया डी सिल्वा की गेंद पर छक्का जड़कर अपने वनडे करियर का आगाज किया. किशन ने सिर्फ 33 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर सभी को हैरान कर दिया.

Ishan Kishan hit his first ball in ODIs for a six. What a start to his ODI career. Earlier this year, Suryakumar Yadav hit his first ball in T20Is for a six #SLvIND pic.twitter.com/YOu0ud49mT

पहली ही गेंद पर छक्के का खोला राज

ईशान किशन ने मैच के बाद लेग स्पिनर चहल को दिए इंटरव्यू में बताया कि डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने की असली वजह क्या थी? ईशान किशन ने बताया कि वह पहली गेंद पर छक्का लगाने का प्लान बनाकर गए थे. ईशान किशन ने कहा कि वह प्लान बनाकर गए थे कि चाहे कोई भी गेंदबाज हो और चाहे वह कैसी भी गेंद डाले, ईशान उस पर छक्का ही लगाएंगे.

'कहकर गया था कि छक्का मारूंगा'

ईशान ने कहा, '50 ओवर विकेटकीपिंग करने के बाद समझ आ गया था कि विकेट से गेंदबाजों को कुछ खास मदद नहीं मिलेगी, मैं टीम में साथियों से कहकर गया था कि चाहे जो भी गेंदबाज हो और चाहे जैसी भी गेंद हो मैं पहली गेंद पर छक्का मारूंगा. चीजें मेरे हिसाब से थीं, मेरा जन्मदिन था, मैं डेब्यू कर रहा था.'

डेब्यू मैच में कोई दबाव नहीं

चहल ने ईशान किशन से पूछा कि क्या डेब्यू मैच को लेकर उन पर कोई दबाव था. इस पर ईशान ने कहा, 'मुझे पता था कि मैं अच्छे टच में हूं. बॉल अच्छे से कनेक्ट हो रहा है, तो मैंने कुछ अलग नहीं सोचा कि मुझे गेम प्लान चेंज करना होगा. मुझे बस इतना था कि गेंद अगर मेरे रडार में होगी, तो मैं शॉट लगाऊंगा.'

My dream turning into reality and there is no better feeling. Wearing the India blue is such an honor. Thank you everyone for your wishes and support. The goal remains to continue the hard work, giving it my all for my country pic.twitter.com/YzjWtSjnT2

— Ishan Kishan (@ishankishan51) July 18, 2021