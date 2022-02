IND vs SL:टीम इंडिया में अचानक हुई इस घातक ऑलराउंडर की वापसी, दहशत में श्रीलंका टीम!

नई दिल्ली: सारी दुनिया पर इस समय क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है. एक तरफ पाकिस्तान में पीएसएल का आयोजन हो रहा है. वहीं, भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज खेली जा रही है. वेस्टइंडीज के बाद श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम को टी20 और टेस्ट सीरीज खेलनी है. श्रीलंका सीरीज के लिए टीम इंडिया में एक घातक प्लेयर की वापसी हुई है, जिसका खुलासा अभी कर दिया गया है. ये प्लेयर अपने दम पर मैच बदलने के लिए जाना जाता है.

श्रीलंका सीरीज में टीम इंडिया में काफी दिनों से चोट की वजह से बाहर चले रहे रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है. इस आतिशी ऑलराउंडर की वापसी से टीम इंडिया को गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही में मजबूती मिलेगी. जडेजा को न्यूजीलैंड के खिलाफ चोट लग गई थी. उसके बाद से ही वह साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज सीरीज से बाहर चल रहे हैं. क्रिकबज बेबसाइट के मुताबिक बैंगलोर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैबिलिटेशन कर रहे रवींद्र जडेजा लखनऊ पहुंच चुके हैं, जहां श्रीलंका के खिलाफ पहला टी20 मैच खेला जाना है. लखनऊ के एक होटल में जडेजा को क्वारंटाइन किया गया है.

Jadeja set for comeback from injury

Kohli could be rested for Sri Lanka T20Is

Rohit Sharma to be named Test skipper?@vijaymirror has more #INDvSL

— Cricbuzz (@cricbuzz) February 18, 2022