IND Vs WI: भारत ने शुरू की बल्लेबाजी, मैदान पर उतरे टीम इंडिया के ओपनर्स

नई दिल्ली:भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कोलकाता के मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. पहला मैच जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है. दूसरे मैच को जीतकर भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी.

टीम इंडिया मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. इस मुकाबले में सभी की निगाहें विराट कोहली पर होंगी. कोहली पिछले दो साल से कोई भी शतक नहीं लगा पाएं हैं. वहीं, देखने वाली बात ये होगी कि ईशान किशन कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि पिछले मैच में वह कोई भी कमाल नहीं दिखा पाए थे. वहीं, रोहित शर्मा की निगाह बड़ी पारी खेलने पर होगी.

कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग इलेवन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है. जिन खिलाड़ियों के साथ रोहित शर्मा पिछले मैच में उतरे हैं, उन्हीं को इस मैच में उतारा है. ये प्लेयर्स इन खिलाड़ियों के दम पर ही भारतीय टीम सीरीज जीतने की कोशिश करेगी. वहीं, वेस्टइंडीज के कप्तान का ये सौवां इंटरनेशनल मैच है.

Congratulations to West Indies Skipper, who is all set to play his 100th T20 International.

भारत : रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, वेंकटेश अय्यर, दीपक चाहर, रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल, भुवनेश्रर कुमार.

West Indies have won the toss and they will bowl first in the 2nd T20I.

A look at #TeamIndia Playing XI for the game.



