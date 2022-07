IND vs WI: पहले वनडे में इन खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे धवन, ऐसी होगी टीम इंडिया की Playing 11

IND vs WI First one day Predicted Playing 11: भारतीय क्रिकेट टीम 22 जुलाई से वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भिड़ने वाली है. इस सीरीज पर टीम इंडिया युवा खिलाड़ियों से सजी हुई है.