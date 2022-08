India vs Zimbabwe: टीम इंडिया में इस खिलाड़ी के बुरे दिन हुए शुरू, नाराज होकर फैंस ने उठाई ये बड़ी मांग

India vs Zimbabwe: भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ धमाकेदार अंदाज में सीरीज जीत ली है. टीम इंडिया के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल का खेल दिखाया, लेकिन कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) एक खास वजह से फैंस के गुस्से का शिकार हो गए. राहुल ने आईपीएल 2022 के बाद टीम इंडिया में वापसी की है. जिम्बाब्वे सीरीज के बाद टीम इंडिया को एशिया कप में खेलना है.

KL Rahul हुए गुस्से का शिकार

भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) ने पहले वनडे मैच में बल्लेबाजी नहीं की थी. तब सभी ये कह रहे थे कि उन्हें ओपनिंग करनी चाहिए, लेकिन दूसरे वनडे मैच में वह ओपनिंग करने उतरे और नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा. केएल राहुल ओपनिंग करते हुए बुरी तरह से फ्लॉप नजर आए. उनके बल्ले से रन निकलना मुश्किल हो गया. दूसरे वनडे मैच में केएल राहुल (KL Rahul) सिर्फ एक रन ही बना सके. इसी वजह से फैंस उनके ऊपर गुस्सा हो गए.

KL Rahul Why Giving so many heart

Batting after Coming back from Injuries is not easy.Come back strong champion #KLRahul #ZIMvIND pic.twitter.com/ZUfB0l9eL3

#KLRahul is doing bizzare things. Opted to bowl & left out #deepakchahar who has played onafter injury. What kind of senseless decision.

— Sharad Goswami (@sharadgoswamis) August 20, 2022