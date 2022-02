BCCI ने अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम के लिए खोला खजाना, खिलाड़ियों पर होगी पैसों की बारिश

नॉर्थ साउंड: भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए 5 वीं बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है. टीम इंडिया ने इंग्लैंड टीम को चार विकेट से पटखनी दी है. भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल का नजारा पेश किया, उनकी घातक गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखकर विपक्षी टीमों ने दांतो तले उंगलियां दबा लीं. अब बीसीसीआई ने बड़ी घोषणा की है, उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम को बड़ा अवॉर्ड देगी. आइए जानते हैं, उसके बारे में.

वेस्टइंडीज में इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड पांचवीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय टीम के हर सदस्य के लिए बीसीसीआई ने 40 लाख रूपए और सहयोगी स्टाफ के लिए 25 लाख रूपए पुरस्कार की घोषणा की है. बोर्ड सचिव जय शाह ने फाइनल में भारत की चार विकेट से जीत के तुरंत बाद ट्वीट किया, ‘अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करके खिताब जीतने वाले अंडर 19 टीम के सदस्यों को बीसीसीआई 40- 40 लाख रूपये नकद पुरस्कार और सहयोगी स्टाफ को 25 . 25 लाख रूपए देगा. आपने हमें गौरवान्वित किया है.’

I’m pleased to announce the reward of 40 lacs per player and 25 lacs pe#TeamIndia contingent for their exemplary performance in #U19CWCFinal. You have made . @SGanguly99 @ThakurArunS @ShuklaRajiv

— Jay Sha February 5, 2022