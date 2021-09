INDW Vs AUSW: एक 'नो बॉल' से पलट गई बाजी, भारत की हार के बाद अंपायर पर भड़के फैंस

नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian Women's Cricket Team) और ऑस्ट्रेलिया (Australia) के बीच दूसरे वनडे (2nd ODI) में विवाद पैदा हो गया. दरअसल टीम इंडिया (Team India) जीत के करीब थी लेकिन अंपायर के एक फैसले से बाजी पलट गई.

आखिरी गेंद पर हुआ विवाद

भारत और ऑस्ट्रेलिया (INDW Vs AUSW) के बीच इस मैच के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर कंगारुओं को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी. टीम इंडिया की तरफ से दिग्गज खिलाड़ी झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami) गेंदबाजी कर रही थी. बॉल बैटर बेथ मूनी (Beth Mooney) के बल्ले से लगकर मिडविकेट पर खड़ी फील्डर के हाथों में आ गई.

अंपायर के फैसले से पलटा मैच

भारतीय महिला खिलाड़ियों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, लेकिन मैच में ड्रामा अभी बाकी थी. फील्ड अंपायर ने थर्ड अंपायर से कुछ पूछा और इस गेंद को 'नो बॉल' घोषित कर दिया. ऑस्ट्रेलिया को एक फ्री हिट (Free Hit) मिल गई और अब मेजबान को 2 रन बनाने थे. इस गेंद पर कंगारुओं ने जीत दर्ज कर ली. लेकिन अंपायर के फैसले पर बवाल खड़ा हो गया.

सोशल मीडिया पर भड़के फैंस

इस 'नो बॉल' (No Ball) को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई फैंस का मानना है कि ये एक लीगल गेंद थी जिसे 'नो बॉल' घोषित कर दिया गया. एक यूजर ने भड़कते हुए लिखा अगर ये पुरुषों का मैच होता तो ऐसा नहीं किया जाता जाता. थर्ड अंपायर विराट कोहली (Virat Kohli) की मौजूदगी में ऐसा फैसला नहीं दे सकते थे.

This wasn't a no ball,she was bent so much #AUSvIND pic.twitter.com/6XKo4HYeXY — Praveen kholwal (@Praveenkholwal3) September 24, 2021

#AusvsInd #NotNoball

I am sure that last ball would not have been a no ball in men's game. Third umpire wouldn't dare to give such a horrendous call in the presence of Virat Kohli. pic.twitter.com/6XfeoSJpC7 — nagalla pruthvi (@nagallapruthvi) September 24, 2021

My point is very simple- we introduced neutral umpires in cricket to eliminate doubt. Else we should not even have tried. Today shows us again why we need to eliminate doubt. That lbw. That no ball. No one can conclusively say. Have neutral umpires to eliminate doubt. Fair play. — Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) September 24, 2021

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने भी उठाए सवाल

ऑस्ट्रेलिया (Australia) की पूर्व क्रिकेटर लिसा स्टालेकर (Lisa Sthalekar) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दो तस्वीरें शेयर की हैं. वो खुद समझ नहीं पा रही हैं कि आखिरी गेंद को किस आधार पर 'नो बॉल' (No Ball) करार दिया गया.

Tried my best to see if the no ball call was right. Picture on the left is Carey facing up for the last ball (waist blue line) Picture on the right is point of impact. Red line shows she is bent. Question is was the ball dipping enough? Plus my lines may not be exact science pic.twitter.com/MLq5fVfxhM — Lisa Sthalekar (@sthalekar93) September 24, 2021

