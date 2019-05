IPL-12: रोजा रखकर मैदान पर उतरे ये दो खिलाड़ी, शिखर धवन ने दोनों को यूं किया सलाम

नई दिल्ली: इंडियन टी20 लीग (आईपीएल) में बुधवार को हैदराबाद की ओर से खेल रहे राशिद खान (Rashid Khan) ने दो विकेट झटके, जबकि ऑलराउंडर मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) ने 13 गेंद पर 20 रन की तेजतर्रार पारी खेली. हालांकि, उनके इस अच्छे प्रदर्शन के बावजूद हैदराबाद को एलिमिनेटर मुकाबले में दिल्ली से हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही यह टीम आईपीएल की खिताबी रेस से बाहर हो गई. इसके बावजूद राशिद खान और मोहम्मद नबी की खूब तारीफ हो रही है. दिल्ली के ओपनर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने तो ट्वीट कर इन दोनों के जज्बे को सलाम किया.

दरअसल, इन दिनों रमजान (Ramadan) का महीना चल रहा है. इसी कारण अफगानिस्तान के राशिद खान और मोहम्मद नबी ने मैच होने के बावजूद बुधवार को भी रोजा रखा हुआ था. दिनभर कुछ भी नहीं खाने के बावजूद इन दोनों के खेल में कोई अंतर नहीं दिखा. शिखर धवन ने इसी बात के लिए दोनों की तारीफ की. शिखर धवन ने इस मैच में 16 गेंदों पर 17 रन बनाए. आईपीएल के इस एलिमिनेटर मुकाबले में दिल्ली की टीम ने हैदराबाद को दो विकेट से हराया.

शिखर धवन ने इन दोनों खिलाड़ियों के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की. उन्होंने लिखा, ‘सभी को रमजान मुबारक. इन दोनों पर गर्व हो रहा है. यह आसान नहीं है कि आप दिनभर कुछ भी ना खाएं या पीएं और फिर मैच खेलें. लेकिन इन दोनों ने ऐसा बड़ी सरलता के साथ किया. दोनों अपने देश और विश्व क्रिकेट के लिए प्रेरणा हैं. आपकी ऊर्जा सभी को बड़ा ख्वाब सच करने की प्रेरणा देती है. ईश्वर आप पर आशीर्वाद बनाए रखे.’

Wishing everyone #RamadanKareem. So proud of them! It is not easy to fast the whole day & then play the match. But they make it look effortless! An inspiration for their country & the world cricket! Your energy motivates everyone to dream big. May Allah's blessings be with you! pic.twitter.com/xoWeXmCqZu

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) May 9, 2019