IPL-12: ग्रीन जर्सी में मैदान पर उतरे ‘विराट के चैलेंजर्स’, क्या रंग के साथ बदलेगी किस्मत

नई दिल्ली: बेंगलुरू की टीम इंडियन टी20 लीग (आईपीएल) में रविवार (7 अप्रैल) को दिल्ली से मुकाबले के लिए ग्रीन जर्सी में मैदान में उतरी. यह कुछ क्रिकेटप्रेमियों के लिए चौंकाने वाला पहलू था. हालांकि, आईपीएल पर नजर रखने वाले क्रिकेटप्रेमी जानते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. बेंगलुरू (Royal Challengers) की टीम हर सीजन के कुछ मैचों में ग्रीन जर्सी पहनकर मैदान पर उतरती है. इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है. यह जर्सी रीसाइकल्ड प्लास्टिक से बनी है. बेंगलुरू की जर्सी का सामान्य रंग लाल है.

अब यह देखना रोचक होगा कि बेंगलुरू की यह जर्सी रंग के साथ-साथ किस्मत भी बदलती है कि नहीं. दरअसल, विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली इस टीम मौजूदा सीजन में लगातार पांच मैच हार चुकी है. यह उसका छठा मैच है.

यह भी पढ़ें: IPL-12: जयपुर में होगी रसेल और बटलर की टक्कर, कोलकाता लगा सकता है जीत का चौका

बेंगलुरू के प्रशंसक उम्मीद कर रहे होंगे कि जर्सी के रंग के साथ-साथ टीम की किस्मत भी बदलेगी और वह जीत की पटरी पर लौटने में कामयाब रहेगी. बेंगलुरू की टीम अगर रविवार को दिल्ली से हार जाएगी तो वह लगभग खिताबी रेस से भी बाहर हो जाएगी.

Waste segregation makes recycling of waste simple. To raise awareness on recycling, the RCB team wears green jerseys made of recycled plastic. The jersey is the team’s promise to #GoGreen and their way of stepping up to save the planet #CleanSweep #BattingForThePlanet #PlayBold pic.twitter.com/cvP9PcJhz1

— Royal Challengers (@RCBTweets) April 7, 2019