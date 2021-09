IPL 2021: बाहर हुआ Rishabh Pant की टीम का बड़ा मैच विनर, इस खिलाड़ी की खुली किस्मत

नई दिल्ली: ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की टीम के धाकड़ तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स (Chris Woakes) ने निजी कारणों से आईपीएल 2021 (IPL 2021) के दूसरे फेज से अपना नाम वापस ले लिया है. इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने उनका रिप्लेसमेंट खोज निकाला है.

दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया (Australia) के बेन द्वाराहुसि (Ben Dwarshuis) को क्रिस वोक्स (Chris Woakes) की जगह टीम में शामिल किया. इसका ऐलान फ्रेंचाइजी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर किया गया.



दिल्ली कैपिटल्स ने एक ब्यान में कहा, 'ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बेन द्वाराहुसि (Ben Dwarshuis) को बचे हुए आईपीएल के सीजन के लिए क्रिस वोक्स (Chris Woakes) की जगह टीम में शामिल किया गया है. द्वाराहुसि 82 टी20 मैचों में 23.73 के औसत से 100 विकेट ले चुके हैं.'

SQUAD UPDATE @chriswoakes has pulled out of the remainder of #IPL2021 due to personal reasons.

Delhi Capitals have attained the services of Australian fast bowler Ben Dwarshuis as his replacement.

Official Statement https://t.co/k7Njmtf8Qh#YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/fJQTF0fs52

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) September 13, 2021