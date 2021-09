'आखिर वो दिन आ ही गया' Rohit Sharma की कप्तानी की खबर सुनते ही फैंस में खुशी की लहर

नई दिल्ली: 'हिटमैन' (Hitman) के नाम से मशहूर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की को लेकर सोमवार की सुबह बड़ी खबर आई. आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup) के बाद उन्हें लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का कप्तान बनाया जा सकता है. जिसको लेकर फैंस काफी खुश हैं.

विराट पर कप्तानी का बोझ

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली (Virat Kohli) अपनी बैटिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी के कारण उनके फॉर्म पर असर पड़ रहा है. पिछले 2 साल से उन्होंने इंटरनेशल क्रिकेट में एक भी शतक नहीं लगाया, ऐसे में वो कप्तानी का बोझ कम करना चाहते हैं.



रोहित की कप्तानी को लेकर खुशी की लहर

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के फैंस में उनकी कप्तानी को लेकर खुशी की लहर दौड़ गई. ट्विटर पर लोगों ने शानदार तरीके से रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा, 'आखिर वो दिन आ ही गया.' दूसरे शख्स ने लिखा, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना फिट दिखता हूं, आइए नजर डालते हैं कुछ चुनिंदा ट्वीट्स पर.

Why after T20 WC . Pehle karte to jeet jate ye WC to — Kartik - stay safe stay home (@maheshs1997) September 13, 2021

Rohit getting the captaincy in white ball cricket, is a win- win situation. Rohit has obviously been a better captain compared to Virat(no hate intended), Virat also can completely dedicate himself to batting will help him become better. #RohitSharma #ViratKohli — Dibyajyoti Patnaik (@DibyajyotiPatn1) September 13, 2021

From a guest middle-order batsman to permanent opener, from temporary captain to permanent captain Rohit Sharma has come a long way. — Rohitswarrior (@Rohitswarrior1) September 13, 2021

Giving captaincy to Rohit Sharma is good decision pending for approval from last 3 years .

Fingers crossed .#Hitman for captaincy.#MSDhoni for mentor . ICC Trophy India #captaincy — Aaditya (@I_am_aditya0007) September 13, 2021

I am going to watch cricket Again is its #RohitSharma #captaincy pic.twitter.com/asmrfCY95h — Raja Samson (@RajaSamson9) September 13, 2021