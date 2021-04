Azharuddin ने दिया BCCI को ऑफर, 'Mumbai में COVID-19 के मामले बढ़ जाएं तो Hyderabad करे मेजबानी'

नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) ने ऑफर दिया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण अगर मुंबई से मैचों को हटाना पड़ा तो बीसीसीआई इसके लिए उनके राज्य की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकता है.

बीसीसीआई (BCCI) ने मुंबई में कोविड-19 के मामलों के तेजी से बढ़ने के बाद इंदौर और हैदराबाद (Hyderabad) को 9 अप्रैल से शुरू होने वाले आईपीएल के लिए ‘स्टैंड बाई’ के तौर पर तैयार रहने को कहा है. मुंबई को 10 मैचों की मेजबानी करनी है, यहा 10 से 25 अप्रैल के बीच मुकाबले आयोजित किए जाएंगे.



आईपीएल 2021 (IPL 2021) से पहले वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) के 10 ग्राउंड स्टाफ कोविड-19 (COVID-19) टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीसीसीआई (BCCI) मुंबई (Mumbai) में मैच आयोजित करना जारी रखेगी या इसमें बदलाव मुमकिन है.

मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) ने अपने ट्विटर पर लिखा, ‘ये मुश्किल वक्त सबके एकजुट रहने की एक और वजह है. हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन अपनी सुविधाओं को बीसीसीआई को देना चाहेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आईपीएल 2021 (IPL 2021) सुरक्षित वेन्यू पर आयोजित किया जाए.’

In these difficult times there is all the more reasons for us to stand by each other. Hyderabad Cricket Association would like to offer its facilities to @BCCI to ensure that IPL2021 is conducted in safe and secure venues.

