IPL 2021: Mumbai Indians के धाकड़ क्रिकेटर UAE की गर्मी से हुए परेशान, कैमरे के सामने छलका दर्द

अबूधाबी: न्यूजीलैंड (New Zealand) के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) ने कहा कि वह आईपीएल 2021 (IPL 2021) के दूसरे फेज से पहले यूएई आने पर उत्साहित हैं. इस सीजन के पहले हिस्से में बोल्ट ने 7 मैचों में 8.46 के औसत से 8 विकेट लिए.

12 सितंबर को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में बोल्ट ने कहा, मैंने कुछ महीनों का आनंद लिया है. मैं यहां वापस आने के बाद काफी उत्साहित हूं. यहां बहुत गर्मी है. 6 दिनो का क्वारंटीन खत्म हो गया है, अब टीम में शामिल होने के लिए उत्साहित हूं.

यह भी पढ़ें- इस साल आखिरी बार आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप खेलेगा ये भारतीय दिग्गज!

कीवी क्रिकेटर ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) ने कहा, निश्चित रूप से कुछ अच्छी यादें हैं. उसी होटल, उसी कमरे में वापस आना. शानदार टीम रूम और जाहिर है, सुविधाएं बिल्कुल वैसी हैं. इसलिए उम्मीद है कि हम अपनी यादें ताजा कर सकते हैं.

Aiming to pick up from where they left off!

Our pacers share their expectations ahead of the #IPL2021 resumption #OneFamily #MumbaiIndians #KhelTakaTak @AdamMilne19 @MXTakaTak MI TV pic.twitter.com/kRjF8kl67x

— Mumbai Indians (@mipaltan) September 12, 2021