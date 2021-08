पांड्या ब्रदर्स ने धांसू स्टाइल के साथ मारी एंट्री, लोगों ने सरेआम इस तरह कर दी खिंचाई

अबु धाबी: स्टार भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनके भाई क्रुणाल पांड्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ये दोनों धांसू स्टाइल के साथ एंट्री मारते नजर आ रहे हैं. दरअसल, ये दोनों भाई IPL 2021 के दूसरे हाफ के लिए मुंबई इंडियंस की टीम से जुड़ गए हैं.

पांड्या ब्रदर्स ने धांसू स्टाइल के साथ मारी एंट्री

हार्दिक पांड्या और उनके भाई क्रुणाल पांड्या ने जिस अंदाज में अबु धाबी स्थित एक होटल में एंट्री की, उसे देखकर सोशल मीडिया पर फैंस के काफी रिएक्शंस आने लगे. मुंबई इंडियंस की टीम 13 अगस्त को UAE पहुंची थी और 20 अगस्त से अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अभ्यास शुरू करेगी.

दोनों भाई फैंस के निशाने पर आ गए

क्रुणाल पांड्या ने भाई हार्दिक के साथ अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसके बाद फैंस ने ट्विटर पर दोनों भाइयों को उनके स्टाइल के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया. हार्दिक पांड्या ने भी धांसू स्टाइल के साथ अपनी एंट्री वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. फिर क्या था ये दोनों भाई फैंस के निशाने पर आ गए.

Overhyped team members... Not even can be called players — Rajesh Chandwani (@Rajeshch2) August 26, 2021

Because of u we lost sri lanka series — Jatin Sai (@JatinSai7) August 26, 2021

Are you bowling fit for 4 overs? — Debjyoti Sanyal (@debjyotisanyal) August 26, 2021

Are u in quarantine? — Hari rohitian (@HariPra11660348) August 26, 2021

You are a failure when it comes to play for country. — Pankaj Yadav (@Pankajy108) August 26, 2021

Does they look like a players? Hope budding players are not taking these guys as an inspiration. — cricketbay! (@CRicfrea) August 26, 2021

Seems like they are up here only for acting and featuring in advertisements

They seem to be actors more than players — Ashutosh Mittal (@IAshutoshMittal) August 26, 2021

हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा

आईपीएल 2021 के पहले हाफ में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. हार्दिक पांड्या ने 7 मैचों में 8.66 की औसत से सिर्फ 52 रन बनाए थे. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर सिर्फ 16 रन रहा. गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने एक भी ओवर नहीं फेंका. अब आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में हार्दिक पांड्या के कुछ प्रशंसक उत्साहित हैं. आईपीएल 2021 का यह सीजन हार्दिक पांड्या के बड़े भाई कुणाल पांड्या के लिए भी अच्छा नहीं रहा है. बाएं हाथ के इस ऑलराउंडर ने 7 IPL मैचों में 100 रन बनाए थे. 19 सितम्बर से IPL का दूसरा हाफ शुरू होगा.