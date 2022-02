IPL: अचानक बेहोश होकर स्टेज पर गिरे ऑक्शनर ह्यूज एडमीड्स, घट गई बड़ी दुर्घटना

नई दिल्ली: IPL 2022 मेगा ऑक्शन के दौरान ऑक्शनर ह्यूज एडमीड्स अचानक बेहोश होकर स्टेज पर गिर गए, जिसके बाद बीच में ही नीलामी रोकनी पड़ी. आईपीएल नीलामी के दौरान ऑक्शनर ह्यूज एडमीड्स की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह बेहोश हो गए. ऑक्शनर के बेहोश होने के बाद वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए.

अचानक बेहोश होकर स्टेज पर गिरे ऑक्शनर ह्यूज एडमीड्स

ऑक्शनर ह्यूज एडमीड्स की तबीयत के चलते नीलामी को दोपहर 3:30 बजे तक रोक दिया गया है. IPL ऑक्शनर और ब्रिटेन के ह्यूज एडमीड्स उस समय बेहोश होकर मंच से गिर गए जब वह श्रीलंका वनिंदु हसरंगा की बोली लगवा रहे थे. हसरंगा की बोली 10.75 करोड़ रुपये तक पहुंची थी, लेकिन तभी वह अचानक बेहोश हो गए. ऑक्शनर ह्यूज एडमीड्स को अस्पताल ले जाया गया है.

Hugh Edmeades, the IPL Auctioneer, had an unfortunate fall due to Postural Hypotension during IPL Auction this afternoon. The medical team attended to him immediately after the incident & he is stable. Charu Sharma will continue with the Auction proceedings today: IPL

(Pic: IPL) pic.twitter.com/Kxk4aRwUW1

— ANI (@ANI) February 12, 2022