IPL: RCB ने किया सभी को हैरान, विराट कोहली के अलावा सिर्फ इस खिलाड़ी का रिटेन होना तय!

नई दिल्ली: आईपीएल मेगा ऑक्शन के शुरू होने से पहले सभी टीमों के पास अपने खिलाड़ियों को रिटेन करने का आज यानी की 30 नवंबर आखिरी दिन है. रिपोर्ट्स और खबरों से लगभग सभी टीमों के उन खिलाड़ियों का नाम सामने आ गया है जिन्हें वो रिटेन करने वाली हैं. लेकिन इसी बीच ESPNcricinfo ने अपनी रिपोर्ट्स में उन दो खिलाड़ियों का नाम बताया है जिन्हें आरसीबी की टीम रिटेन करने वाली है.

ESPNcricinfo ने अपनी रिपोर्ट में उन दो खिलाड़ियों के नाम का दावा किया है जिन्हें आरसीबी आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन करने वाली है. पहला नाम तो विराट कोहली का पक्का है. वहीं हैरानी की बात ये है कि दूसरा नाम ऑस्ट्रेलिया के घातक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल का है. मैक्सवेल को पिछले सीजन आरसीबी ने अपनी टीम में 14.25 करोड़ की बड़ी रकम के साथ शामिल किया था. उनका प्रदर्शन भी वैसा रहा जैसा कि उनसे उम्मीद की जा रही थी और वो इस टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने. मैक्सवेल ने 2021 में 513 रन ठोके थे.

BREAKING: Virat Kohli and Glenn Maxwell have been retained by Royal Challengers Bangalore for #IPL2022, ESPNcricinfo can confirm.

https://t.co/aFpkN4ETbx pic.twitter.com/tlVoheeGQQ

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) November 29, 2021