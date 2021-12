IPL 2022: किस टीम ने किस खिलाड़ी को कितने करोड़ में किया रिटेन? यहां देखिए पूरी रिटेंशन लिस्ट

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन से पहले सभी 8 टीमों ने मंगलवार को अपने खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है. सभी फ्रेंचाइजी ने उन खिलाड़ियों की सूची दे दी है जिन्हें वो अगले सीजन के ऑक्शन से पहले अपनी टीम में रखना चाहती हैं. इसी बीच कुछ चौंकाने वाले नामों को भी टीमों ने अपने साथ शामिल किया. वहीं राशिद खान, युजवेंद्र चहल और हार्दिक पांड्या जैसे कुछ ऐसे भी नाम थे जिन्हें टीमों मे ड्रॉप कर सभी को हैरान कर दिया. आइए एक नजर मारते हैं सभी टीमों द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों पर.

रवींद्र जडेजा (16 करोड़ रुपये), महेंद्र सिंह धोनी (12 करोड़ रुपये), मोईन अली (8 करोड़ रुपये), ऋतुराज गायकवाड़ (6 करोड़ रुपये)

पर्स में कुल- 90 करोड़ रुपये, खर्च किए-42 करोड़ रुपये, अब पैसे बचे- 48 करोड़ रुपये

The @ChennaiIPL retention list is out!

विराट कोहली (15 करोड़ रुपये), ग्लेन मैक्सवेल (11 करोड़ रुपये), मोहम्मद सिराज (7 करोड़ रुपये)

पर्स में कुल-90 करोड़ रुपये, खर्च किए- 33 करोड़ रुपये, अब पैसे बचे- 57 करोड़ रुपये

Welcome to #VIVOIPLRetention @RCBTweets have zeroed down on the retention list

What do you make of it? #VIVOIPL pic.twitter.com/77AzHSVPH5

— IndianPremierLeague (@IPL) November 30, 2021