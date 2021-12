IPL 2022: विराट-धोनी से भी ज्यादा महंगे रिटेन हुए ये 3 खिलाड़ी, कीमत इतनी कि उड़ जाएंगे होश

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 अगले साल खेला जाएगा. लेकिन उससे पहले एक मेगा ऑक्शन होगा जिसके बाद सभी टीमें पूरी तरह से बदल जाएंगी. वहीं दो नई टीमें भी अगले सीजन से आईपीएल में जुड़ रही हैं. लेकिन ऑक्शन से पहले सभी टीमों मे मंगलवार को अपने द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों की एक लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में कई खिलाड़ी तो बहुत ही महंगे रिटेन हुए हैं. इतने महंगे की खुद विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की रिटेंशन मनी भी उनकी आगे फीकी लगे.

आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले सभी 8 टीमों ने अपने खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है. इस लिस्ट में सबसे महंगे रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा रिटेन हुए. इन तीनों खिलाड़ियों को उनकी टीमों ने 16 करोड़ की बड़ी कीमत में रिटेन किया. रोहित को जहां मुंबई इंडियंस ने अपने साथ जोड़े रखा, वहीं पंत को दिल्ली और सीएसके ने जडेजा को रिटेन किया. हैरानी की बात ये है कि इन 3 खिलाड़ियों से ज्यादा महंगा किसी को नहीं रिटेन किया गया.

