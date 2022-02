IPL 2022: राजस्थान रॉयल्स ने रफ्तार के इस सौदागर को खरीदा, डर से खौफ खाएंगी दूसरी IPL टीमें!

नई दिल्ली: आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 (IPL Mega Auction 2022) का आयोजन बेंगलुरु में हो रहा है. किसी भी टीम के लिए गेंदबाज बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं. वहीं, चार ओवर के कोटे में रन बचाने के साथ उनके ऊपर विकेट लेने की जिम्मेदारी होती है. वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी धाकड़ रफ्तार के लिए फेमस एक खिलाड़ी को राजस्थान रॉयल्स ने खरीद लिया है.

राजस्थान टीम ने न्यूजीलैंड के घातक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को अपने खेमे में शामिल कर लिया है. बोल्ट बहुत ही घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. उनके तरकश में हर वो हथियार है, जिससे वो विरोधी टीम को धराशाही कर सकते हैं. आईपीएल में वह पहले मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते थे, लेकिन मुंबई टीम ने उन्हें रिटेन नहीं किया था. अब वह राजस्थान को चैंपियन को बनाने के लिए खेलेंगे. बोल्ट रफ्तार के महारथी हैं. राजस्थान रॉयल्स टीम ने उन्हें 8 करोड़ रुपये में खरीदा है.

BID DONE - Trent Boult is SOLD to @rajasthanroyals for INR 8 Crore #TATAIPLAuction @TataCompanies

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022