IPL Auction: इस खिलाड़ी पर लगी 20 करोड़ की बोली, भारतीय क्रिकेटर भी बना करोड़पति! मॉक ऑक्शन में गजब खेल

IPL-2023 Mock Auction : दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग आईपीएल के अगले सीजन (IPL 2023) से पहले मिनी ऑक्शन होना है. अब इसमें 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है. फैंस ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कोच्चि में होने वाली इस नीलामी से पहले मॉक-ऑक्शन किया गया. इस दौरान कुछ खिलाड़ियों को लेकर नीलामी पर अभ्यास हुआ. इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को 20 करोड़ रुपये में खरीदा गया तो वहीं, टीम इंडिया से बाहर चल रहे एक बल्लेबाज को करोड़पति बनाया.

405 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली

आईपीएल-2023 के मिनी ऑक्शन का आयोजन कोच्चि में कल यानी 23 दिसंबर शुक्रवार को होना है. इस बार कुल 405 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. इनमें 273 भारतीय और 132 विदेशी खिलाड़ी हैं. ज्यादा से ज्यादा 87 खिलाड़ी खरीदे जा सकते हैं. सभी 10 फ्रेंचाइजी मिलकर अधिकतम 30 विदेशी खिलाड़ी खरीद सकती हैं. इस बार कई खिलाड़ियों पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद है जिसमें बेन स्टोक्स, कैमरन ग्रीन भी शामिल हैं.

ग्रीन पर 20 करोड़ का दांव

नीलामी से एक दिन पहले Jio Cinema ने मॉक-ऑक्शन का आयोजन किया. इस दौरान कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए. वायकॉम 18 के पास आईपीएल के डिजिटल अधिकार हैं. उसके पास स्टार खिलाड़ियों का स्पेशलिस्ट पैनल है जिसमें इयोन मोर्गन, क्रिस गेल, रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना, अनिल कुंबले, आरपी सिंह, मुरली कार्तिक और स्कॉट स्टायरिस शामिल हैं. मॉक ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का प्रतिनिधित्व कर रहे स्टायरिस ने ग्रीन को रिकॉर्ड 20 करोड़ रुपये में खरीदा. माना जा रहा है कि यह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर 10 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब होगा. खास बात है कि इस लीग में हैदराबाद की कप्तानी संभाल चुके केन विलियमसन मॉक ऑक्शन में बिके ही नहीं. वहीं, टीम इंडिया से बाहर चल रहे मयंक अग्रवाल के लिए 6.25 करोड़ रुपये खर्च किए गए.

