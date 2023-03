IPL 2023: इस बार 10 के बजाय 9 टीमों में खेला जाएगा आईपीएल? फोटो देख फैंस के उड़े होश

कप्तानों के ग्रुप फोटो पर मचा बवाल

असल में IPL 2023 शुरू से पहले उसके ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की गई. इस तस्वीर में IPL 2023 में भाग ले रही 10 में से 9 टीमों के कप्तान ग्राउंड पर दिख रहे हैं. उनके बीच में आईपीएल की ट्रॉफी रखी हुई है. तस्वीर के ऊपर कैप्शन लिखा गया, 'आईपीएल 2023 के गेम फेस. क्या आप टूर्नामेंट को देखने के लिए तैयार हैं.'

तस्वीर में नदारद दिखे रोहित शर्मा

इस तस्वीर के शेयर होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा पड़ा है. असल में इस तस्वीर में केवल एक कप्तान नदारद थे और वह थे मुंबई इंडियन के कैप्टन रोहित शर्मा (Rohit Sharma). वे वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के भी कप्तान हैं. उन्हें शानदार बल्लेबाज माना जाता है, जो मैदान के हर हिस्से में शॉट मारने की कुव्वत रखता है. आईपीएल में वे मुबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं. उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस टीम रिकॉर्ड पांच बार चैंपियन बनी है.

