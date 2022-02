शिखर धवन की खुली सबसे पहले लॉटरी, IPL मेगा ऑक्शन में इस टीम ने लगाया बड़ा दांव

नई दिल्ली: आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 (IPL Mega Auction 2022) का आयोजन आज से बेंगलुरु में हो रहा है. दो दिन तक चलने वाले इस ऑक्शन में कई खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजियां मोटी रकम लगाने को बेताब हैं. इस बार नीलामी में 10 टीमें, 590 खिलाड़ियों के लिए लगभग 561 करोड़ रुपये दांव पर हैं. शिखर धवन पर सबसे बड़ी बोली पंजाब किंग्स ने लगाई है.

दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे पहले शिखर धवन के लिए बोली लगाई, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने शुरुआत की. दिल्ली और राजस्थान के बीच शिखर धवन के लिए लंबी रेस चली. पंजाब किंग्स ने शिखर धवन को 8.25 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. मयंक अग्रवाल को उनका ओपनिंग पार्टनर मिल गया है. धवन उनके साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं. वह बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं.

After some fierce bidding, Shikhar Dhawan is SOLD to @PunjabKingsIPL for INR 8.25 Crores#TATAIPLAuction @TataCompanies

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022