IPL Mega Auction 2022: MS Dhoni की टीम ने इस खिलाड़ी को वापस पाने के लिए चुकाए 14 करोड़, CSK को दिलाई थी ट्रॉफी

नई दिल्ली: आईपीएल मेगा ऑक्शन का आयोजन बेंगलोर में किया जा रहा है. इसमें में सीएसके ने एक स्टार खिलाड़ी को खरीदने के लिए बड़ी कीमत चुकाई है. इस खिलाड़ी ने अपने दम पर सीएसके को ट्रॉफी दिलाई थी. ये खिलाड़ी गेंद और बल्ले से मैच बदलने में माहिर है. इस खिलाड़ी ने अपने दम पर सीएसके को आईपीएल 2021 का खिताब दिलाया था.

सीएसके ने स्टार ऑलराउंडर दीपक चाहर के लिए 14 करोड़ की बोली लगाकर अपनी टीम में वापस बुला लिया है. चाहर ने आईपीएल 2021 में शानदार खेल का नजारा पेश किया था. उनके खेल का तोड़ किसी के पास नहीं था. वह गेंद और बल्ले से टीम को योगदान देने में माहिर खिलाड़ी हैं. सीएसके ने अपने आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगाकर दीपक चाहर को खरीदा है.

Back where he belonged - Chahar back in yellow

Congratulations @ChennaiIPL @deepak_chahar9 #TATAIPLAuction @TataCompanies pic.twitter.com/FTxUrcID6H

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022