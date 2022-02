IPL mega auction 2022: Virat Kohli के इस खास प्लेयर को Rajasthan Royals ने 6.5 करोड़ में खरीदा, कातिलाना बॉलिंग में माहिर

नई दिल्ली: आईपीएल मेगा ऑक्शन (IPL Mega Auction 2022) का आयोजन आज बेंगलोर में हो रहा है. इसमें विराट कोहली के एक खास खिलाड़ी को राजस्थान रॉयल्स ने 6.5 करोड़ में खरीद लिया है. ये खिलाड़ी अपनी कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाना जाता है. इस प्लेयर की जादुई गेंदों को खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं है.

विराट कोहली के खास खिलाड़ियों में शुमार युजवेंद्र चहल को 6.5 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. चहल बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं. उनके स्पिन के जादू से पूरी दुनिया वाकिफ है. वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में इस खिलाड़ी ने शानदार खेल का नमूना पेश किया था.

.@yuzi_chahal is to @rajasthanroyals for ITATAIPLAuction @TataCompanies

— IndianPremierLeague (@IPL) February 12, 2022