IPL: आपस में भिड़े डेविड वॉर्नर और SRH, मेगा ऑक्शन से पहले मचा बड़ा बवाल

नई दिल्ली: आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले ही सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने सबसे काबिल खिलाड़ी डेविड वॉर्नर को ड्रॉप कर दिया. इस बात पर काफी बवाल हुआ क्योंकि हैदराबाद को इकलौता आईपीएल खिताब जिताने वाले कप्तान वॉर्नर ही थे. लेकिन इसी बीच वॉर्नर को लेकर पहली बार इस टीम ने कुछ रिएक्शन दिया है.

सनराइजर्स हैदराबाद ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की एशेज जीत के लिए सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को बधाई दी और उम्मीद जताई कि बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की आईपीएल 2022 की नीलामी अच्छी होगी. वॉर्नर को आईपीएल 2021 सीजन के बीच में एसआरएच कप्तानी के रूप में हटा दिया गया था, जिसके बाद केन विलियमसन ने उनकी जगह ली थी.

मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. इसके बाद, एसआरएच के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर उनकी जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और वॉर्नर को विजयी टीम का हिस्सा बनने के लिए बधाई दी. उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, 'एशेज जीतने पर बधाई डेवी. ऐसा लगता है कि आप फॉर्म में वापस आ गए हैं और टीम के साथ जीत का आनंद ले रहे हैं. दूसरी ओर, हमें उम्मीद है कि आईपीएल 2022 में आपकी नीलामी अच्छी होगी.' वॉर्नर ने एक प्रशंसक के ट्वीट का जवाब देते हुए ट्वीट किया, 'इसमें कोई संदेह नहीं है.'

Congrats on the Ashes win Davey - Looks like you are back to form and enjoying the after party! On the other hand we hope you have a good auction! https://t.co/grZrRn5Zqm

