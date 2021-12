इस दिग्गज ने चुना भारत का बेस्ट कप्तान, धोनी-रोहित नहीं, सामने आया ये बड़ा नाम

नई दिल्ली: महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने जो मुकाम हासिल किए वो आजतक कोई भी दूसरा कप्तान नहीं कर पाया है. धोनी की कप्तानी में भारत ने दो बार वर्ल्ड कप और एक बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता. लेकिन इसी बीच टीम इंडिया के ही एक दिग्गज खिलाड़ी ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है जो उन्हें धोनी से भी बेहतर कप्तान लगता है.

मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कप्तान विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि कोहली भारत के अब तक के बेस्ट टेस्ट कप्तान हैं. इरफान ने ट्विटर पर लिखा, 'कोहली की अगुवाई वाली टीम ने सोमवार को वानखेड़े स्टेडियम में 372 रनों के बड़े अंतर से ब्लैक कैप्स को हराने के बाद सीरीज पर कब्जा कर लिया.' इरफान ने आगे कहा, 'जैसा कि मैंने पहले कहा है और फिर से कह रहा हूं कोहली भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट कप्तान हैं. वह 59.09 प्रतिशत की जीत के साथ टॉप पर हैं.'

As I have said earlier and saying it again @imVkohli is the best Test Captain India have ever had! He's at the top with the win percentage of 59.09% and the second spot is at 45%.

