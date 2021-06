Irfan Pathan को शख्स ने बताया Virat Kohli का चमचा, क्रिकेटर ने दिया ये मुंहतोड़ जवाब

नई दिल्ली: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को 8 विकेट करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं. ट्विटर पर लोग विराट कोहली को कप्तानी से हटाने की मांग कर रहे हैं. विराट कोहली की जहां जमकर आलोचना हो रही है, ऐसे में विराट कोहली की तारीफ करना पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान को भारी पड़ गया.

इरफान पठान को शख्स ने बताया कोहली का चमचा

ट्विटर पर एक फैन ने इरफान पठान को विराट कोहली का चमचा बताया है. फैन ने कहा कि क्या पठान को विराट कोहली की तारीफ करने के लिए पैसे मिल रहे हैं. फैन के इस आरोप के बाद इरफान पठान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है. इरफान पठान ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'तो क्या आप मुझे दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी की तारीफ करते देखना नहीं चाहते.' फैन्स को इरफान पठान का यह जवाब काफी पसंद आया और इस पर उन्होंने तरह-तरह के रिएक्शन दिए.

So you don’t want me to praise the best player in the world??

फैन को पठान ने दिया मुंहतोड़ जवाब

इरफान पठान के इस ट्वीट के बाद फैन ने जवाब देते हुए लिखा, 'जितनी तारीफ करनी है करो, लेकिन ऐसे मत करो कि आप एक फैन बन गए हो. यहां तक कि सबसे शानदार खिलाड़ियों में भी कुछ कमी जरूर होती है. उन बातों को भी उजागर करें.'

Praise as much as possible, but don't start praising like a fan boy. Moreover, even the best player has some flaws. Point out them too.

— R. Dutta (@RD_justRD) June 22, 2021