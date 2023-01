Ishan Kishan: पापा की ये बात हमेशा रही याद, पहली बार Test टीम में जगह मिलने पर ईशान किशन ने किया खुलासा

Ishan Kishan To Shubman Gill: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो मैचों के लिए पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किए गए युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने उस पल को याद किया, जब उन्होंने अपने पिता को टेस्ट टीम में शामिल होने की खबर सुनाई थी. शुभमन गिल के साथ बातचीत में अपने पहले टेस्ट चयन और रेड-बॉल क्रिकेट खेलने के उत्साह के बारे में बात करते हुए, ईशान ने खुलासा किया कि जब उन्होंने अपने टेस्ट चयनित होने की खबर दी, तो उनके पिता बहुत उत्साहित हुए और कहा, 'टेस्ट में असली चुनौती है. आपको इसी तरह मेहनत करनी होगी.'

ईशान किशन ने दिया ये बयान

ईशान किशन ने ट्विटर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में खुलासा किया, 'मैं बहुत खुश हूं. जब भी मैं सफेद गेंद के क्रिकेट में अच्छा कर रहा था, तो मेरे पिता कहते थे कि टेस्ट क्रिकेट ही असली चुनौती है. यह बल्लेबाजों के कौशल का परीक्षण करता है और टेस्ट क्रिकेट खेलना एक बड़ी बात है.'

