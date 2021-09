IND vs ENG: 'Jarvo की साजिश से कैंसिल हुआ Manchester Test', फैंस ने लगाए संगीन इल्जाम

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के खतरे के मद्देनजर भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट (IND vs ENG 5th Test) कैंसिल हो गया है. मुकाबला रद्द होने की खबर आने के बाद 'पिच इनवेडर' (Pitch-Invader) के नाम से मशहूर 'जारवो' (Jarvo) ट्विटर पर तेजी से ट्रेंड करने लगा.

जारवो ने 3 बार मैदान में एंट्री मारी

'जारवो' (Jarvo) का असली नाम डेनियल जारविस (Daniel Jarvis) है. वो खुद को टीम इंडिया (Team India) का फैन बताता है और भारत और इंग्लैंड के बीच पिछले 4 टेस्ट में से 3 मुकाबलों में वो बिना इजाजत पिच में घुसने की हिमाकत कर चुका है. चूंकि वो भारतीय टीम की जर्सी नंबर 69 पहनता है, इसलिए वो 'जारवो69' (Jarvo69) के नाम से भी मशहूर हो चुका है.

New bowler from the Nursery End: Jarvo 69 pic.twitter.com/ZmnldjaKU7 — Cricket Mate. (@CricketMate_) August 14, 2021

Official #Jarvo69 Becoming the 1st white Indian batsman in England vs India 3rd Test Cricket Match! FULL VIDEO: https://t.co/2QIZxdPNWU pic.twitter.com/XygOhFD4C8 — Daniel Jarvis (@BMWjarvo) August 28, 2021

कोरोना के बीच 5वां टेस्ट रद्द

भारतीय क्रिकेट टीम के फिजियो योगेश परमार (Yogesh Parmar) 9 अगस्त को कोरोना वायरस पॉजिटिव (Coronavirus Positive) पाए गए थे, जिसके बाद सनसनी फैल गई और आनन फानन में मैनचेस्टर टेस्ट (Manchester Test) रद्द करना पड़ा, लेकिन फैंस इसके लिए डेनियल जारविस (Daniel Jarvis) पर जमकर निशाना साध रहे हैं.

फैंस ने जारवो पर साधा निशाना

भारतीय क्रिकेट फैंस का मानना है कि जारवो का पिच पर एंट्री करना सोची समझी साजिश थी, इस शख्स को ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट (Old Trafford Test) रद्द कराने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. कोविड-19 (COVID-19) के खतरे के बीच बायो बबल (Bio Bubble) जैसा सख्त नियम लगा हुआ था, इसके बावजूद जारवो (Jarvo) कई बार खिलाड़ियों तक कैसे पहुंच गया. आइए नजर डालते हैं कुछ चुनिंदा ट्वीट्स पर.

So jarvo was sochi samjhi saazish by ECB. Connect the dots — jasmine (@TiredOfProcess) September 10, 2021

Has anyone told Jarvo yet? Is he still hiding under the covers?#ENGvIND — Pete Selby (@peteselby) September 10, 2021

The Bio-bubble we were all hearing about in the last few months was never a priority in the current Ind-Eng series.

1. Jarvo breached the security line 3 times.

2. Mostly it was a full house in Stadium.

We cannot expect a very secure Covid-free environment with such conditions. — Aditya Paliwal (@AdiPali2016) September 10, 2021

The series ends with Jarvo playing in all the matches. #ENGvsIND — Raghava (@belongs2raghu) September 10, 2021

So aren't we getting to see the Umpire #Jarvo this time ?#INDvsENG — ashish (@ashishthisis) September 10, 2021

Will #Jarvo be allowed to attend this ? — ashish (@ashishthisis) September 10, 2021