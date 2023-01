Jasprit Bumrah: 'आराम से IPL में फिट होते, जल्दबाजी क्यों', बुमराह के टीम में लौटते ही भड़के फैंस

Jasprit Bumrah Return To Indian Team: भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैचों के बाद वनडे सीरीज में भी भाग लेना है. इसके लिए सेलेक्टर्स ने टीम में जसप्रीत बुमराह की वापसी करवाई है. बुमराह ने 5 महीने के बाद टीम इंडिया में वापसी की है. चोटिल होने की वजह से बुमराह एशिया कप 2022 और टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भाग नहीं ले पाए थे. अब टीम में उनके वापसी करते ही फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

बुमराह की हुई वापसी

जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किया है. स्क्वाड का ऐलान होने के बाद उन्हें अलग से टीम में जोड़ा गया है. वह लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे. अब उनके टीम इंडिया में वापसी करते ही फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा कि सीधे आईपीएल में ही फिट होते.

Bumrah is all set to make his long-awaited return in International #Bumrah #INDvsSL BCCI #Teamindia pic.twitter.com/YGIs4sCavS

