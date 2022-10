Team India: टीम इंडिया में इस खिलाड़ी के शुरू हुए बुरे दिन, फैंस ने गुस्सा होकर कहा-संन्यास ले लो

Indian Team: भारतीय टीम के घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) चोटिल होने की वजह से टी20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो गए हैं. फैंस और भारतीय टीम को इससे तगड़ा झटका लगा है. बुमराह पारी की शुरुआत में कातिलाना गेंदबाजी करते हैं. टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने से बुमराह को फैंस की आलोचना का शिकार होना पड़ा. फैंस ने उन्हें संन्यास लेने तक की सलाह दे दी है.

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए बुमराह

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) रिपीटेड स्ट्रेस फ्रैक्चर की इंजरी से संघर्ष कर रहे हैं. आमतौर पर पीठ के निचले हिस्से में लिगामेंट के स्ट्रेस फ्रेक्चर के पूरी तरह ठीक होने में छह महीने के करीब समय लगता है. ऐसे केस में रिहैबिलिटेशन से पहले सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है. बुमराह का टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद भी खेलना मुश्किल नजर आ रहा है.

फैंस हुए आगबबूला

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के टी20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर होने के बाद फैंस बेहद नाराज हो गए. ट्विटर पर फैंस ने बीसीसीआई और बुमराह को ट्रोल करना शुरू कर दिया. फैंस ने कहा कि आईपीएल में खेलने के बुमराह फिट रहते हैं, लेकिन आईसीसी (ICC) इवेंट्स से पहले ही वह चोटिल हो जाते हैं. बुमराह ने इस साल भारत के लिए सिर्फ 5 टी20 मैचों में हिस्सा लिया है. वहीं, आईपीएल में वह बिना ब्रेक के 14 मैच खेले थे. इससे के बाद एक यूजर ने उन्हें संन्यास लेने की सलाह तक दे डाली.

@Jaspritbumrah93 now will get enough time to recover for the IPL. I guess he should retire from international c #JaspritBumrah #INDvSA #T20WorldCup — Rohit Pandey (@mniROHIT) October 3, 2022

What is this behavior #JaspritBumrpic.twitter.com/5oOJRoFUEQ — Ctrl C Ctrl Memes 45 (@Ctrlmemes_) September 29, 2022

Jasprit Bumrah ruled out of ICC Men’s T20 W22 but will play IPL 2023. pic.twitter.com/XAQx0Lj9QH — Cric kid@ritvik5_) October 3, 2022

Bumrah is resting for I — Zaid Sayyed (@zaidsayyed18) October 3, 2022

NEWS - Jasprit Bumrah ru0 World Cup 2022. More details here - https://t.co/H1Stfs3YuE #TeamIndia — BCCI () October 3, 2022

Bumrah and Archer both are coming to play Ipl 2023 for #bumrah pic.twitter.com/XChEVCjyz4 September 29, 2022

खतरनाक गेंदबाजी में माहिर

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) सारी दुनिया में अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए फेमस हैं. उन्होंने भारत के लिए 60 टी20 मैचों में 70 विकेट अपने नाम किए हैं. बुमराह के अलावा भारत के रवींद्र जडेजा भी चोटिल होकर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं.

