Jasprit Bumrah ने Sanjana Ganesan के साथ Wedding Reception की फोटो शेयर की, पुराने ट्वीट को लेकर हुए ट्रोल

नई दिल्ली: क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने 15 मार्च को एंकर संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) के साथ शादी कर ली थी. बीते शुक्रवार के लिए इस तेज गेंदबाज ने अपनी वेडिंग रिसेप्शन (Wedding Reception) की फोटो शेयर करते हुए सभी चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया है.

बुमराह ने कहा-'शुक्रिया'

टीम इंडिया (Team India) के बॉलर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने ट्विटर पर पत्नी संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) के साथ वेडिंग रिसेप्शन (Wedding Reception) की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'पिछला कुछ दिन शानदार रहा है. हमलोग सभी के प्यार और शुभकामनाओं के लिए शुक्रगुजार हैं. धन्यवाद.'

The last few days have been nothing short of absolutely magical! We are so grateful for all the love & wishes we’ve received. Thank you. pic.twitter.com/dhWH918Ytu — Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) March 19, 2021

तस्वीर में क्या है खास

वेडिंग रिसेप्शन के पहली तस्वीर में जसप्रीत बुमराह और संजना गणेशन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं. दोनों तरफ खड़े मेहमान हाथों में फुलझड़ी लेकर उनका वेलकम कर रहे हैं. संजना ने पर्पल मेटैलिक वन शोल्डर ड्रेस पहनी है, वहीं बुमराह ने ब्लैक डैपर सूट पहना हुआ है. इस तस्वीर को लेकर ट्विटर यूजर्स उन्हें पुराने ट्वीट की याद दिला रहे हैं.

बुमराह का पुराना ट्वीट वायरल

क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने 19 अक्टूबर 2017 को एक ट्वीट किया था जिसमें वो अपने परिवार के साथ नजर आ रहें हैं. उन्होंने लिखा था. घर पर दिवाली (Diwali) का जश्न, सभी को दिवाली की शुभकानाएं. साथ ही उन्होंने हैश टैग लिखा #saynotocrackers यानी पटाखों न फोड़ें.

Diwali celebration at home! Wishing everyone a very Happy and a prosperous Diwali!#saynotocrackers pic.twitter.com/koCbYkLJ4I — Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) October 19, 2017

ट्विटर पर ट्रोल हुए बुमराह

अपनी वेडिंग रिसेप्शन (Wedding Reception) की तस्वीर में फूलझड़ियों के इस्तेमाल को लेकर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को ट्रोल किया गया. लोग उनसे पूछ रहे हैं कि जब वो खुद पटाखे न फोड़ने की सलाह देते हैं, तो अपनी जश्न के मौके पर अपनी कही हुए बातों का पालन क्यों नहीं करते.

Don't burst crackers in your beloved festival Diwali. #saynotocrackers Save crackers for bursting them in their Marriage nd Birthday Parties..pic.twitter.com/SN8HQpivPO — King Prince (@KingS21697049) March 19, 2021

#saynotocrackers on Diwali. Oh, I think the crackers in Jasprit Bumrah 's wedding were specially manufactured and are SMOKE-FREE!

Tum toh bade heavy environmentalist nikle @Jaspritbumrah93 !#Hypocrisy #Hinduphobia pic.twitter.com/9ezT63ED2R — Mahakal bhakt (@hindu_bhakt_ind) March 19, 2021

There are two kinds of crackers:

as per @Jaspritbumrah93 Produce smoke Doesn’t produce pic.twitter.com/yv0lyPKpcn — अणिमा सोनकर (@AnimaSonkar) March 19, 2021

Lecture others what you can follow Stay clear of hypocrisyhttps://t.co/iLGG43Z6Pz — ಸುಮಂತ । సుమంత । सुमन्त । சுமந்த் (@sumanthbharatha) March 19, 2021