VIDEO: रबाडा की गेंद पर बुमराह के छक्के ने लूट ली महफिल, वाइफ संजना ने दिया ये गजब का रिएक्शन

नई दिल्ली: साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम भले ही पहली पारी में सिर्फ 202 रनों पर ढेर हो गई, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने महफिल लूट ली. बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से हर किसी को हैरान कर दिया. टीम इंडिया के लिए राहुल ने सबसे ज्यादा 50 रनों की पारी खेली. हालांकि एक समय टीम इंडिया 200 तक पहुंचती हुई भी नहीं दिख रही थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने आखिर में आकर बड़े शॉट खेले और भारत को 200 के पार पहुंचाया. इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने कैगिसो रबाडा के एक ही ओवर में दो चौकों और 1 छक्के समेत कुल 14 रन लूट लिए.

बुमराह के छक्के ने लूट ली महफिल

दरअसल, भारत की पारी का 62वां ओवर रबाडा ने किया था. उस ओवर में बुमराह ने रबाडा के खिलाफ आक्रमक बल्लेबाजी की और 6 गेंद पर 2 चौके और एक छक्का लगाकर कुल 14 रन बटोर लिए. रबाडा को भी बुमराह की धुनाई देखकर चौंक से गए. इसी ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने हुक शॉट खेलकर फाइन लेग पर छक्का जमाया. रबाडा ने शॉर्ट गेंद बुमराह को फेंकी, जिसपर बल्लेबाज ने हुक शॉट मारते हुए बल्ला घुमाया गेंद बल्ले के ऊपरी भाग पर लगकर सीधे फाइन लेग की बाउंड्री की ओर छक्के के लिए चली गई.

वाइफ संजना ने दिया ये गजब का रिएक्शन

खुद बुमराह भी इस हैरत भरे शॉट को खेलकर सरप्राइज में दिखे. जब रबाडा की तेज बाउंसर पर बुमराह ने छक्का लगाया तो स्टैंड्स में बैठी उनकी पत्नी संजना गणेशन भी तालियां मारती हुई दिखीं. वहीं, बुमराह का छक्का देखकर वो अपनी हंसी भी नहीं रोक पाईं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. भारतीय पारी के 62वें ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने स्क्वेयर लेग पर चौका जमाया, फिर दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं बन पाया. तीसरी गेंद पर बुमराह ने फाइन लेग पर छक्का जड़ा और फिर अगली गेंद पर कोई नहीं बन पाया. लेकिन पांचवीं गेंद जो बुमराह को फुलटॉस पड़ी थी, उस पर उन्होंने मिड ऑन पर चौका जमा दिया. इस तरह से इस ओवर में बुमराह ने 14 रन बनाए.

बता दें कि बुमराह 11 गेंद पर 14 रन बनाकर नाबाद रहे, भारतीय खिलाड़ी ने 127.27 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर अफ्रीकी गेंदबाजों को तनिक भर के लिए हैरान जरूर कर दिया था. मैच के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 202 रनों पर ऑलआउट करने के बाद पहले दिन का खेल खत्म होने तक 18 ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर 35 रन बना लिए. अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर (11) और कीगन पीटरसन (14) रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. अफ्रीकी टीम अभी भी भारत से 167 रनों से पीछे है.

Bumrah most improved batter in the team. — Silly Point (@FarziCricketer) January 3, 2022

Allrounder Vice-captain J Bumrah in the house. pic.twitter.com/JmvsbFfFhM — Vinayakk (@vinayakkm) January 3, 2022

Boom Boom Bumrah! That's the short of the day. Six to Kagiso Rabada. — Nikhil (@CricCrazyNIKS) January 3, 2022