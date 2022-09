IND vs PAK: टीम इंडिया की हार के बाद जसप्रीत बुमराह की बीवी ने कर दिया ऐसा पोस्ट, खुलेआम छिड़ गई लड़ाई

India vs Pakistan, Jasprit Bumrah Wife Sanjana : भारतीय टीम को एशिया कप-2022 के सुपर-4 राउंड के मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान ने रविवार को 5 विकेट से हरा दिया. इस टूर्नामेंट से पेसर जसप्रीत बुमराह बाहर चल रहे हैं. चोट के कारण वह टीम के साथ दुबई ही नहीं जा पाए. इस बीच उनकी पत्नी संजना गणेशन ने एक पुरानी सोशल मीडिया पर शेयर की. कुछ यूजर्स ने इसे भारत-पाक मैच से ही जोड़ दिया.

संजना ने शेयर की पुरानी तस्वीर

जसप्रीत बुमराह की पत्नी और टीवी प्रेजेंटर संजना गणेशन ने एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की. तस्वीर में बुमराह और संजना, एक यॉट पर बैठे नजर आ रहे हैं. हालांकि यह तस्वीर पुरानी है और संजना ने इस बारे में कैप्शन में भी बताया लेकिन बहुत से लोग इसे समझने में गलती कर गए. कुछ को लगा कि यह कपल छुट्टियां मना रहा है. बता दें कि टीम इंडिया में वापसी से पहले बुमराह को रिहैब के लिए एनसीए, बेंगलुरु में वक्त बिताना होगा.

just a lovely #throwback photo of Jasprit, me and Jasprit’s sneakers (the real stars of this picture) pic.twitter.com/i6wPyj2QLA

— Sanjana Ganesan (@SanjanaGanesan) September 5, 2022