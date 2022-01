Ashes सीरीज के बाद इन क्रिकेटर्स को पार्टी करना पड़ा महंगा, पुलिस ने उठाया ऐसा कदम

होबार्ट: इंग्लैंड (England) के टेस्ट कप्तान जो रूट (Joe Root) तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) और असिस्टेंट कोच ग्राहम थोर्प (Graham Thorpe) को ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के साथ पार्टी करना महंगा पड़ा है, क्योंकि कथित तौर यहां 5वें और आखिरी एशेज टेस्ट में टीम की हार के बाद होबार्ट होटल के बार में सुबह तड़के पार्टी करने पर पुलिस ने दखल दिया है.

आईन्यूज डॉट को डॉट यूके की एक रिपोर्ट में मंगलवार को कहा गया कि 5वें टेस्ट में 146 रन की हार के बाद जो रूट (Joe Root), जेम्स एंडरसन (James Anderson) और ग्राहम थोर्प (Graham Thorpe) ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ होटल बार में सुबह तड़के पार्टी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने दखल दिया. अब इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने पुष्टि की है कि ‘वे घटना की जांच शुरू करेंगे. बार में कथित तौर पर तीन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भी मौजूद थे. गौरतलब है कि इंग्लैंड पांच मैचों की एशेज सीरीज 0-4 से हार गया.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, ‘वीडियो में इस बात की पुष्टि होती है कि सीनियर मैनेजमेंट ने टीम के खिलाड़ियों को शराब पीने दिया है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया से 4-0 से शर्मनाक हार के बाद (इंग्लैंड) के हेड कोच क्रिस सिल्वरवुड और उनकी टीम पर पहले से दबाव है.’

वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन (Nathan Lyon), एलेक्स कैरी (Alex Carey) और ट्रेविस हेड (Travis Head) सहित खिलाड़ियों के ग्रुप को सेंट्रल होबार्ट में क्राउन प्लाजा होटल की चौथी मंजिल पर बने बार में सुबह 6 बजे के आसपास आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद पार्टी करते हुए देखा जा सकता है.

