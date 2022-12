Player of the Month: ICC ने किया प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान, टीम इंडिया के इस बड़े 'दुश्मन' ने मारी बाजी

ICC Player of the Month For November: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलिंग (ICC) ने नवंबर के महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड का ऐलान कर दिया है. इंग्लैंड के टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान जोस बटलर (Jos Buttler) को नवंबर में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ (ICC Player of the Month) चुना गया है. पाकिस्तान की सिदरा अमीन को आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए महिला वर्ग में ये अवॉर्ड दिया गया है.

इंग्लैंड को जिताया टी20 वर्ल्ड कप का खिताब

वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक जोस बटलर (Jos Buttler) ने महीने के शुरू में न्यूजीलैंड के खिलाफ ब्रिसबेन में 20 रन की नाटकीय जीत में शानदार प्रदर्शन करके मैच के बेस्ट खिलाड़ी का अवॉर्ड हासिल किया था. उन्होंने 47 गेंदों पर 73 रन बनाकर इंग्लैंड के टी20 वर्ल्ड कप के अभियान की शानदार नींव रखी थी. इंग्लैंड के नॉकआउट में पहुंचने के बाद बटलर ने भारत के खिलाफ 49 गेंदों में नाबाद 80 रन बनाकर अपनी टीम को 10 विकेट से जीत दिलाई थी.

बटलर ने अपने फैंस का किया शुक्रिया

प्लेयर ऑफ द मंथ (ICC Player of the Month) का अवॉर्ड जीतने के बाद बटलर ने कहा, 'मैं फैंस का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे नवंबर महीने का आईसीसी खिलाड़ी चुनने के लिए मतदान किया. मुझे यह पुरस्कार अपनी टीम के साथियों के प्रयासों से मिला. हमारे लिए यह महीना अविश्वसनीय रहा जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता.'

सिदरा अमीन ने भी मचाया धमाल

सिदरा अमीन (Sidra Ameen) को महिला वर्ग में नवंबर में आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है. उन्होंने इस सीरीज में 277 रन बनाए और वह केवल एक बार आउट हुई थी. अमीन ने पहले मैच में नाबाद 176 रन बनाए और अपनी टीम को 128 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने दूसरे मैच में 93 गेंदों पर नाबाद 91 रन बनाकर टीम को नौ विकेट से जीत दिलाई थी.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं