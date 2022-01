पीएम मोदी से पत्र पाकर गदगद हुए केविन पीटरसन, जवाब में कह दी अपने दिल की बात

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर प्रशंसा पत्र पाने वाले ‘भारत के मित्रों’ में से एक इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने शुक्रवार को उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि एक अरब से अधिक जनसंख्या वाला यह देश वैश्विक महाशक्ति है. पीटरसन ने एक बड़ा मैसेज ट्विटर पर लिखा और उसी में उन्होंने पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया.

पीटरसन (Kevin Pietersen) ने ट्विटर पर पत्र शेयर करते हुए कहा कि वह भारत के प्रति उनके स्नेह को स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री के शुक्रगुजार हैं. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स और वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज क्रिस गेल को भी प्रधानमंत्री की तरफ से इसी तरह के पत्र मिले थे. पीटरसन ने ट्वीट किया, ‘प्रिय, श्री नरेंद्र मोदी, आपके पत्र में अविश्वसनीय रूप से स्नेहपूर्ण शब्दों के लिए आभार. पहली बार 2003 में भारत में कदम रखने के बाद से प्रत्येक यात्रा में मेरा आपके देश के प्रति प्यार बढ़ता गया.’

Dear, Mr @narendramodi,

Thanks for the incredibly kind words in your letter to me. Ever since stepping foot in India in 2003, I’ve grown more in love with your country on every visit.

I was recently asked, ‘what do you most like about India’ & my answer was easy - THE PEOPLE 1/2 pic.twitter.com/fHvMMWi4Mi

— Kevin Pietersen (@KP24) January 28, 2022