Kevin Pietersen: ईरान-इजरायल युद्ध ने बढ़ाई पीटरसन की धड़कनें, दागी गईं मिसाइलें तो बदल गया फ्लाइट का रूट

Iran Israel War: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन के साथ शनिवार को एक डरावनी घटना घटी, जिससे उनकी फ्लाइट का रास्ता बदल गया. ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध ने उन्हें भी परेशान किया. पीटरसन ने दावा किया कि उनकी उड़ान को एक चक्कर लगाना पड़ा और ईंधन भरने की भी आवश्यकता पड़ी. पीटरसन ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उस डरावनी घटना का खुलासा किया.

मिसाइलों से बचने के लिए फिर से रास्ता बदलना पड़ा

ऐसा लग रहा था कि यह उस समय हुआ जब इंग्लैंड के खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच के लिए मुंबई जाना था. पीटरसन ने एक्स पर लिखा, ''ठीक है, यह पहली बार है. कल रात हमारे विमान को वापस जाना पड़ा. ईंधन का एक और बड़ा भार जोड़ना पड़ा क्योंकि हमें ईरान की मिसाइलों से बचने के लिए फिर से रास्ता बदलना पड़ा.''

Well that’s a first. Our plane last night had to go back and add another big load of fuel cos we had to reroute to avoid the missiles from Iran.

MADNESS!!!!

Anyway, in Mumbai and at Wankede later. One of my favourite cricket grounds!

— Kevin Pietersen (@KP24) April 14, 2024