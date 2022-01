टॉस हारते ही उड़ गया केएल राहुल का मजाक, फैंस बोले- ये तो 'कोहली 2.0' है

नई दिल्ली: भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का आगाज हो चुका है और इसके साथ केएल राहुल (KL Rahul) ने भी 50 ओवर्स के फॉर्मेट में अपना कैप्टनसी डेब्यू किया.

भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच बुधवार को पार्ल (Paarl) शहर को बोलैंड पार्क (Boland Park) में शुरू हुआ तो केएल राहुल (KL Rahul) और टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) टॉस के लिए मैदान में आए.

बुधवार को केएल राहुल (KL Rahul) दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के कप्तान टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) के खिलाफ टॉस (Toss) हार गए और भारत को पहले गेंदबाजी के लिए बुलाया गया.

Follow the game here - https://t.co/PJ4gV8SFQb #SAvIND pic.twitter.com/TmxKgM6xnp

Toss News - South Africa have won the toss and elect to bat first in the 1st ODI.

फैंस बोले- ये तो 'कोहली 2.0' है

भारत के वनडे कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) जब टॉस हारे तो क्रिकेट फैंस को पुराने कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की याद आ गई क्योंकि किंग कोहली टॉस के मामले में काफी अनलकी रहे हैं. इसके बाद राहुल को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा आइए नजर डालते हैं कुछ चुनिंदा ट्वीट्स पर.

Miss those days when Kohli lost the toss and we all had readymade tweets for the occasion.

But good to see KL Rahul continue the tradition. #SAvInd

— Gaurav Sethi (@BoredCricket) January 19, 2022