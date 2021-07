Sourav Ganguly और Nagma के अफेयर के सारे राज जानते हैं KRK, दादा की बायोपिक लिखने की बात कही

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) की दादागिरी बहुत मशहूर है. टीम इंडिया को अपनी कप्तानी में इस खिलाड़ी ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अपनी शानदार बल्लेबाजी की छाप छोड़ी. भारतीय क्रिकेट में सौरव गांगुली का योगदान कोई नहीं भूल सकता. इसी के चलते पिछले कुछ वक्त से दादा के जीवन पर एक फिल्म बनने की खबर आ रही हैं.

जिसको लेकर विवादित बयानों के लिए मशहूर कमाल राव खान यानी केआरके (KRK) ने एक बड़ा बयान दिया है.

केआरके (KRK) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वो पूर्व कप्तान गांगुली (Sourav Ganguly) के सारे राज जानते हैं.

केआरके (KRK) ने लिखा, ‘सौरव गांगुली की बायोपिक की कहानी लिखने के लिए मैं दुनिया का बेस्ट राइटर हूं क्योंकि मैं गांगुली और नगमा की लव स्टोरी के सभी राज जानता हूं. मेरी दोस्त नगमा ने सब कुछ बताया है. इसलिए अगर मेकर्स फिल्म में गलत चीजें दिखाएंगे तो मैंने उन्हें जीरो दूंगा’.

I am the best writer in the world to write script of @SGanguly99 biopic because I know all the secrets of Nagma and Ganguly love story. My friend Nagma told me each and everything. So If makers will show fake things in the film, then I will give 0*!

— KRK (@kamaalrkhan) July 14, 2021