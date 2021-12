Lord Shardul Thakur बने 'जोड़ी ब्रेकर', सेंचुरियन में ली इस पार्टनर की 'सुपारी'

नई दिल्ली: भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच सेंचुरियन टेस्ट (Centurion Test) में इंडियन पेस अटैक का कहर देखने को मिला. मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने अपने करिश्मे से सोशल मीडिया पर महफिल लूट ली.

32 रन पर गिर गए थे 4 विकेट

सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के पहले 4 विकेट महज 32 रन पर गिरा दिए, तब ऐसा लगने लगा की पूरी प्रोटियाज टीम 100 रन के भीतर ही निपट जाएगी.



डिकॉक-बावुमा की अहम साझेदारी

क्विंटन डिकॉक (Quinton de Kock) छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान पर पिच आए और टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) साथ मिलकर टीम को संभालने लगे. डिकॉक 63 गेंदों पर 34 रन बनाकर खेल रहे थे, इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 1 सिक्स लगाया. डिकॉक-बावुमा ने 5वें विकेट के लिए 72 रन जोड़े और स्कोर को 104 तक पहुंचा दिया.

बढ़ गई थी टीम इंडिया की टेंशन

सुपरस्पोर्ट्स पार्क (SuperSport Park) में टीम इंडिया (Team India) की टेंशन बढ़ रही थी और इन दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी तोड़ने की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी. तभी शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने वो कर दिखाया जो बेहद हैरतअंगेज था.



शार्दुल ने दिया डिकॉक को चकमा

शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने 35वें ओवर की पहली गेंद पर क्विंटन डिकॉक (Quinton de Kock) को शानदार तरीके से बोल्ड कर दिया. शार्दुल ने गुड लेंथ बॉल फेंकी थी जो ऑफ स्टंप के बाहर गिरी. डिकॉक समझ नहीं पाए और गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे को छूते हुए स्टंप्स से टकरा गई और गिल्ली उड़ गई.

फैंस ने शार्दुल का बताया 'जोड़ी ब्रेकर'

शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने क्विंटन डिकॉक (Quinton de Kock) और टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) की जोड़ी को तोड़कर फैंस का दिल जीत लिया. लोग शार्दुल को 'जोड़ी ब्रेकर' बता रहे हैं. उनका मानना है कि किसी पार्नटरशिप को तोड़ना है तो शार्दुल को इसकी सुपारी दे दी जानी चाहिए. आइए नजर डालते हैं कुछ बेहतरीन मीम्स पर.

Whenever its time to brake a crucial partnership...just call Lord shardul#Shardulthakur #indvsafg pic.twitter.com/8B1Klqez5d — Lituna swain7 (@Litunaswain5) December 28, 2021

If u need a big wicket, then call lord shardul ......#INDvSA Thakur pic.twitter.com/Mvu1kQtgf4 — (@Parvez12312) December 28, 2021

Shouldn't have laughed on Eng this morning

Lord Shardul Thakur to the rescue please stop this collapse *khatam hone aaya#SAvIND #INDvsSA pic.twitter.com/cQLG4OCccE — (@vinayG__) December 28, 2021