LSG vs PBKS: लखनऊ की सीजन में पहली जीत, पंजाब की लगातार दूसरी हार, धवन पर भारी पड़े डेब्यू करने वाले मयंक यादव

Lucknow Super Giants vs Punjab kings: लखनऊ सुपर जाएंट्स ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल 2024 में पहली जीत हासिल कर ली. उसने लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में पंजाब को 21 रन से हराया. लखनऊ की टीम का होमग्राउंड पर सीजन में यह पहला मैच था. उसने जीत से शुरुआत की है. इससे पहले उसे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जयपुर में हार का सामना करना पड़ा था. पंजाब की बात करें तो उसे लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा था. पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीत के साथ सीजन में शुरुआत की थी, लेकिन अब टीम पटरी से उतर गई है. उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बाद अब लखनऊ ने भी हरा दिया.

पंजाब के काम नहीं आई धवन की पारी

लखनऊ के कार्यवाहक कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी. उनकी टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 199 रन बनाए. जवाब में पंजाब की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 178 रन ही बना सकी. एक समय ऐसा लग रहा था कि यह शिखर धवन की टीम मैच जीत जाएगी, लेकिन मिडिल ऑर्डर के शर्मनाक प्रदर्शन के कारण टीम को हार का सामना करना पड़ा.

धवन पर भारी पड़े मयंक

धवन ने 50 गेंद पर 70 रन बनाए. उनके अलावा सिर्फ जॉनी बेयरस्टो ही अच्छी पारी खेल पाए. बेयरस्टो ने 29 गेंद पर 42 रन बनाए. दोनों ने पहले विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी की. लियाम लिविंगस्टोन 17 गेंद पर 28 रन बनाकर नॉटआउट रहे. प्रभसिमनरन सिंह ने 7 गेंद पर 19 रन बनाए. जितेश शर्मा 6 रन बनाकर आउट हुए. सैम करन खाता नहीं खोल पाए. शशांक सिंह 9 रन बनाकर नॉटआउट लौटे. लखनऊ के लिए मयंक यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. मोहसिन खान को 2 सफलता मिली.

