IND vs SA: वांडरर्स में Mayank Agarwal फ्लॉप, तीसरे टेस्ट में ये अंजान खिलाड़ी कर देगा रिप्लेस!

नई दिल्ली: जोहानिसबर्ग (Johannesburg) में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया (Team India) ने जब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो केएल राहुल (KL Rahul) और मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal ) ने पारी की शुरुआत की. सोमवार को मयंक अपने खेल से इम्प्रेस करने में नाकाम रहे.

मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने 37 गेंदों में 26 रन की पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 5 चौके लगाए. मयंक पर टीम इंडिया (Team India) को मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो फ्लॉप साबित हुए. उन्हें दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को जेनसन (Marco Jansen) ने विकेटकीपर काइल वेरेयनी (Kyle Verreynne) के हाथों कैच आउट करा दिया.

अगले टेस्ट मैच से कट जाएगा पत्ता!

मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) अगर जोहानिसबर्ग टेस्ट (Johannesburg Test) की दूसरी पारी में भी नाकाम रहे तो तीसरे और आखिरी टेस्ट मुकाबले से उनका पत्ता कट सकता है, क्योंकि भारतीय स्क्वॉड में एक ऐसा खिलाड़ी है जो मयंक को बतौर ओपनर रिप्लेस कर सकता है.

केपटाउन (Cape Town) के न्यूलैंड्स (Newlands) मैदान में 11 जनवरी 2022 से सीरीज का तीसरा टेस्ट खेला जाएगा, ऐसे में युवा बल्लेबाज प्रियांक पांचाल (Priyank Panchal) व्हाइट जर्सी में टीम इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं.



रोहित शर्मा (Rohit Sharma) दक्षिण अफ्रीकी टूर (South Africa Tour) से पहले हैमस्ट्रिंग की चोट (Hamstring Injury) के शिकार हो गए थे जिसरी वजह से प्रियांक पांचाल (Priyank Panchal) टेस्ट स्क्वाड में शामिल हो गए.

NEWS - Priyank Panchal replaces injured Rohit Sharma in India's Test squad.

Rohit sustained a left hamstring injury during his training session here in Mumbai yesterday. He has been ruled out of the upcoming 3-match Test series against South Africa.#SAvIND | @PKpanchal9 pic.twitter.com/b8VgoN52LW

— BCCI (@BCCI) December 13, 2021