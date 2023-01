Team India के इस 'दुश्मन' के परिवार में भयंकर बवाल, गर्लफ्रेंड ने मारा तो साली पर उतारा गुस्सा

Michael Clarke in Controversy: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क अपनी निजी जिंदगी को लेकर विवादों में आ गए हैं. दरअसल, क्लार्क पर उनकी प्रेमिका जेड यारब्रॉज ने धोखा देने का आरोप लगाया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें क्लार्क पर जेड थप्पड़ बरसा रही हैं. अंत में क्लार्क जेड की बहन जैस्मीन को मुक्का मारते हैं.

वायरल वीडियो में माइकल क्लार्क शर्टलेस दिख रहे हैं. हालांकि क्लार्क अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहे हैं. वह कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूं सच्चाई ये नहीं है. मैं अपनी बेटी की जिंदगी की कसम खाता हूं. रिपोर्टों के अनुसार, क्लार्क अपनी प्रेमिका, उनकी बहन और पति कार्ल स्टेफनोविक के साथ छुट्टी पर थे. ये चारों अपने दोस्क के साथ डिनर रक थे. जेड की बहन ऑस्ट्रेलिया की जानी मानी होस्ट हैं.

