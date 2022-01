इस क्रिकेटर ने साल भर पहले बनाया था क्रिकेट छोड़ने का मन, अब जीत लिया बड़ा अवॉर्ड

मेलबर्न: ऑस्ट्रेलिया (Australia) के 'बेस्ट मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर अवॉर्ड' जीतने वाले तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने कहा कि वो एक वक्त ऐसे हालात में थे कि इस 'जेंटलमैन गेम' को छोड़ने की कगार पर पहुंच गए थे.

मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) जिस काबिलियत के तेज गेंदबाज हैं, उसके हिसाब से वह उम्मीदों के मुताबिक विकेट नहीं ले पा रहे थे. वो मैदान पर काफी रन भी लुटा रहे थे. वहीं मैदान के बाहर उनके पिता भी कैंसर से जूझ रहे थे.

फिर भी मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) 2020-21 टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया (Team India) के खिलाफ लचर प्रदर्शन के बावजूद क्रिकेट में बने रहने में कामयाब रहे. हालांकि इसके बाद कैंसर के कारण अपने पिता को गंवा दिया.



मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने एलेन बॉर्डर मेडल (Allan Border Medal) हासिल करने के बाद ‘फॉक्सस्पोर्ट्स डॉट कॉम डॉट एयू’ से कहा, ‘निश्चित रूप से पिछला साल मैदान के अंदर और बाहर बहुत ही मुश्किल रहा. ’

Allan Border Medallist, for the very first time!

Congratulations, Mitchell Starc #AusCricketAwards pic.twitter.com/JDQlzI6Dos

— Cricket Australia (@CricketAus) January 29, 2022