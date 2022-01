रिटायरमेंट के बाद Mohammad Hafeez ने खोल दी PAK टीम की पोल, PCB को भी जमकर लपेटा

कराची: पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) ने रिटायरमेंट के बाद अपनी ही टीम की पोल खेल दी है. हफीज ने उन प्लेयर्स पर भड़ास निकाली है जिन्होंने करप्शन में शामिल होकर 'जेंटलमैन गेम' को बदनाम किया है.

41 साल मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) ने सोमवार की सुबह इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया. उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) की तरफ से साल 2003 में डेब्यू किया था.

Best of Luck for your next powerplay of life _

हफीज ने खोली PAK टीम की पोल

मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) ने रिटारमेंट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान टीम में करप्शन को लेकर कहा, 'मेरे करियर का सबसे बड़ा सदमा रहा जब मैं और अजहर अली (Azhar Ali) ने इस मस्ले पर स्टैंड लिया, लेकिन हमें बोर्ड के चेरमैन ने कहा कि अहम हम खेलना नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन बाकी प्लेयर खेलना चाहते है.'

मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) ने इस बात साफ किया कि उनके रिटारमेंट का पीसीबी चेयरमैन (PCB Chairman) रमीज राजा (Ramiz Raja) के उस बयान से कोई लेना देना नहीं है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको और शोएब मलिक (Shoaib Malik) को वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) के बाद संन्यास ले लेना चाहिए.

मोहम्मद हफीज ने इस मुद्दे पर कहा, 'नहीं, मैंने वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) के बाद ही अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरी वाइफ वो कुछ शुभचिंतकों ने मुझे खेल जारी रखने के लिए मना लिया.'

मोहम्मद हफीज ने आगे कहा, 'जहां तक ये बात है कि रमीज ने क्या कहा या सोचा, ये उनका विचार है और मैंने हमेशा अपने आलोचकों का सम्मान किया है. मेरा तरीका ये है कि मैं मैदान में जाकर उन्हें जबाव दूं. बोर्ड के किसी सदस्य से मेरा बुरा ख्याल नहीं है.'

"Retirement because of Ramiz Raja factor" ?

Hafeez

" no I always respect critics and respect every one opinion, It's my decision, I want to ended my Career at PCB where I Started too "

Man this is the Best Retirement Press Conference I ever seen

As good as Hafeez played

pic.twitter.com/nHT4nue5NS

— Abdul Ghaffar (@GhaffarDawnNews) January 3, 2022